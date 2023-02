GAZZETTA, Ko Amrabat, un nuovo "mascherato" in viola

"La strana giornata di Sofyan Amrabat si è conclusa con la qualificazione in coppa e le ossa nasali rotte". La Gazzetta dello Sport ricostruisce il mercoledì del centrocampista marocchino, accolto dai fischi al suo ingresso in campo contro il Torino e poi protagonista di uno scontro violento, con Sanabria che involontariamente lo ha colpito con una pedata in faccia. Scontro shock e, come evidenziato dagli esami effettuati ieri, rottura delle ossa nasali che lo costringerà a giocare per i prossimi giorni con la maschera protettiva (proprio come Bonaventura).

Nonostante il clima non favorevole, Amrabat si è dimostrato "guerriero vero" e per lo stoicismo dimostrato nel rimanere in campo dopo il violento incidente ha strappato anche qualche applauso da cui ripartire per conquistare di nuovo il popolo viola.