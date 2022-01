GAZZETTA, Isco-Viola è una suggestione: il punto

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport quella di Isco alla Fiorentina, al momento, è una suggestione, nulla più. Suggestione perché chiamarla diversamente sarebbe irrispettoso nei confronti di tutti i protagonisti della vicenda, tifosi inclusi.

Il centrocampista spagnolo guadagna 7 milioni di euro netti al Real Madrid. L’interesse della Fiorentina (con i relativi primi contatti già avviati) risulta essere una suggestione. Sia perché dal punto di vista economica è difficile pareggiare i restanti sei mesi di contratti di Isco, sia perché lo spagnolo prima di scegliere Firenze potrebbe avere l’interesse ad attendere altre proposte.

Quella della Fiorentina, nel caso, sarebbe una soluzione da ultimissimi giorni di mercato. Non tanto perché il club di Rocco Commisso non sia ambizioso o perché la piazza non possa stuzzicarlo, quanto perché prima di prendere in considerazione una pista estera non vanno trascurati i vari cortili spagnoli dove Isco potrebbe preferire giocare in vista di un rilancio nella prossima stagione quando sarà libero di scegliere e dove e come muoversi.

La suggestione però è giusto alimentarla perché a Firenze stanno facendo un pensiero allo spagnolo sul serio. Con Vlahovic ancora in Viola, con Ikoné appena preso, con il gioco di Italiano che stuzzica e ammalia, inserire Isco anche solo per sei mesi potrebbe dare quel senso in più alla rincorsa europea. La Fiorentina gli garantirebbe un progetto tecnico interessante e una piazza che apprezza da sempre il calcio giocato. Giocato bene. E lui, al massimo della condizione, ne era un degnissimo rappresentante