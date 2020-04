GAZZETTA, Il gran finale di Eysseric con l'Hellas

Spazio al momento che sta vivendo a Verona l'ex esterno viola Valentin Eysseric sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, in particolare, spiega quali potrebbero essere in vista della ripresa i giocatori chiava in casa Hellas per l'ultima parte di stagione, dove i gialloblù sperano di ottenere un posto in Europa, e tra questi c'è anche il francese Eysseric, in prestito dalla Fiorentina: l'ex viola ha esordito con la maglia degli scaligeri all'Olimpico, nell'incontro con la Lazio. L'esterno entrò a 20' dalla fine e diede un apporto che contribuì a ottenere uno 0-0 di grande qualità, in una delle migliori prove offerte dall'Hellas.