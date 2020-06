GAZZETTA, Gruppo di Iachini in striscia positiva ma...

La Fiorentina è reduce da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo è stato lo 0-0 in trasferta con l’Udinese, con il rimpianto per un clamoroso palo colpito da Milenkovic. Il tono generale del gruppo viola è buono. L’unico ancora fermo è Kouame, in recupero dall’operazione al crociato: si spera di rivederlo in campo per le ultime cinque partite. Resta da capire se Cáceres, ultimo a guarire dei positivi al Covid-19, sarà pronto per l’esordio del 22 giugno col Brescia. Il primo traguardo è salvarsi al più presto, magari sfruttando un calendario casalingo abbordabile. E poi finire nella parte sinistra della classifica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.