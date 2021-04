GATTUSO, Firenze lo ha scelto ma lui prende tempo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Rino Gattuso potrebbe finire in estate alla corte di Rocco Commisso che lo stima parecchio come tecnico e come uomo. Prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perché se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare. Passata la tempesta al Napoli, Rino ha più che mai un gruppo che lo segue e la squadra è convinta di riuscire nell’inseguimento per trovare la qualificazione ad uno dei posti Champions. Per questo e anche per coerenza personale Gattuso non vuol distrarsi con discorsi sul proprio futuro che affronterà al momento giusto. Già perché se Commisso non nasconde il proprio interesse anche la Roma dei Friedkin ha fatto qualche sondaggio. Al tempo stesso il potente Jeorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso, sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League e anche nella Liga spagnola.