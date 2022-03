FRANCHI, Sold-out solo la Fiesole. E gli juventini...

Come riporta La Nazione, non c’è ancora il tutto esaurito per la semifinale d’andata di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus. Ieri sera erano circa 23mila i biglietti venduti sui 32mila disponibili: dei quasi 12mila abbonati, sono stati circa 10mila quelli che hanno deciso di assicurarsi il biglietto nella primissima fase di vendita. In queste ore potrebbe arrivare il via libera all’acquisto per tutti i residenti in Toscana senza la tessera InViolaCard. I numeri, invece, non raccontano di una invasione di juventini: sono 750 i tagliandi venduti sui 1735 a disposiione. La Curva Fiesole è sold-out, mentre i diritti televisivi sono stati venduti anche ad Abu Dhabi.