FRANCHI, Rischio capienza sotto ai 20mila: il punto

Non c'è solo il mercato all'ordine del giorno in casa Fiorentina. Oggi infatti, tutti i quotidiani tornano anche sulla questione Franchi, ripartendo dalle notizie di ieri che vedevano - come anticipato su FV - la Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo dare l'ok per una capienza da 24.786 visti i lavori in corso.

A questi però, come già raccontato su queste pagine, andranno tolti quelli destinati ai settori cuscinetto ed evidenziati quelli a visibilità ridotta (col settore ospiti che ancora deve essere collocato). Con questi dubbi ancora da sciogliere, scrive la Repubblica nella sua edizione fiorentina, c'è il rischio che il totale a disposizione del pubblico sia un numero sotto ai 20mila.