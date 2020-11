FRANCHI, Manto erboso danneggiato da rugby ma..

Al Franchi è andata in scena la sfida di Autumn Nations Cup della Nazionale di rugby, pagata a caro prezzo dal terreno di gioco. La Nazione scrive che ne hanno risentito soprattutto il cerchio di centrocampo e l’area sotto la tribuna, i quali nel secondo tempo hanno riportato smottamenti che hanno creato un collage di macchie verdi e marroni. I giardinieri del Comune sono comunque già al lavoro per rizollare il terreno: la sensazione - fanno sapere i responsabili del club viola - è che il campo sarà in buone condizioni per la gara del 22 novembre.