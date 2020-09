FRANCHI, Legge stadi apre autostrada per i lavori

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla degli effetti che l'emendamento "sblocca stadi", approvato ieri alla Camera dei Deputati e divenuto oggi Legge dello Stato, potrà avere sulla realtà di Firenze, sulla Fiorentina e sull'Artemio Franchi. Come scrive il quotidiano, non siamo ancora alle ruspe sulle quali Barone qualche mese fa era salito per parlare durante la manifestazione dei tifosi della Fiorentina ma non siamo nemmeno a un anno fa quando Commisso faceva la conoscenza del soprintendente Pessina. Perché nel frattempo sono cambiate le regole a cui fare riferimento e lo stesso Pessina è di fatto stato estromesso dal tavolo da gioco al quale, fino a oggi, aveva avuto potere di veto. Il voto favorevole anche alla Camera, dopo quello del Senato, alla norma «Sblocca stadi» apre un’autostrada per un nuovo stadio a Campo di Marte. E lo stesso club viola, dopo la cautela dei giorni scorsi, rompe gli indugi e dopo aver espresso «la propria soddisfazione» e ringraziato «tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti», dà il via alla fase 2, quella della progettazione e soprattutto della trattativa col Comune che si preannuncia «fast, fast, fast» in alcuni punti, ma complessa per altri.