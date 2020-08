FRANCHI, L'aneddoto: "Si presentava come J. Bond"

Nell'ambito della sua rubrica amarcord, Italo Cucci sul Corriere dello Sport racconta la sua esperienza con Artemio Franchi, ex dirigente della Fiorentina e presidente della FIGC per oltre 10 anni. Questo un estratto dell'aneddoto sul primo incontro del giornalista con Franchi: 'E finalmente vidi Lui, colui che chiamavano il Granduca di Toscana 2, associandolo per potere a Luigi Ridolfi, fondatore della Fiorentina e creatore di Coverciano. Si presentò a chi non conosceva, come me, alla maniera di James Bond: 'Lei è Cucci, io sono Franchi, Artemio Franchi..'".