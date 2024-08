FRANCHI, Dossier per restarci fino al 2028: pro e contro

FirenzeViola.it

Continuare a giocare al Franchi fino al 2028, con i cantieri che si allungherebbero di due anni sfruttando la proroga governativa. È sempre stata questa l'idea congiunta della Fiorentina e della neo sindaca di Firenze, Sara Funaro, circa gli sviluppi del restyling dello stadio di Campo di Marte. Come spiega oggi la Repubblica (ed. Firenze), nei prossimi giorni il Comune insieme ai progettisti di Arup elaborerà un dossier in cui si specificheranno le previsioni di spettatori per i prossimi campionati dalla stagione 2025-2026 in poi. La Fiorentina potrà così scegliere tra due opzioni: o giocare al Franchi fino al 2028, la più quotata al momento, oppure, in caso di numeri non ritenuti soddisfacenti in termini di biglietteria e introiti, virare sul Padovani.

Per quanto riguarda proprio l'impianto di rugby, il Comune, prima di ingrandirlo, aspetta di capire la volontà del club viola: se infatti la Fiorentina non intenderà sfruttarlo, allora sarà inutile sprecare tempo ed energia per modificare la struttura fino ai 16mila posti. Altrimenti potrebbe essere lo stesso Commisso a investire cinque milioni in cambio di una sponsorizzazione sul Padovani per gli anni futuri - ipotesi però molto difficile -. Sennò, accantonato il Padovani, resta il Franchi. Rimanere “in casa” per la Fiorentina avrebbe dei vantaggi ma anche dei punti negativi: i cantieri sarebbero sempre più ingombranti (durerebbero due anni in più anche per tutta l’area di Campo di Marte), Firenze potrebbe non rientrare tra gli stadi scelti per Euro 2032 del 2032 (la comunicazione avverrà nel 2026), ma soprattutto ci sarebbe il problema centenario. Il cronoprogramma prevede di completare i lavori entro l’agosto del 2026. Prorogando tutto di due anni il 29 agosto del 2026 il centenario del club sarebbe festeggiato in uno stadio cantiere.