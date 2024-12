FRANCHI, Candidatura ad Euro32 la carta per nuovi fondi

FirenzeViola.it

31 ottobre 2026. Una data importante per Firenze e per lo stadio Artemio Franchi perché, come riporta La Nazione, entro quel giorno gli osservatori UEFA avranno finito il loro tour negli stadi italiani candidati ad ospitare le partite di EURO2032. Rientrare tra le città che ospiteranno la rassegna continentale sarebbe importante soprattutto a livello economico perché potrebbe voler dire fondi per il completamento dei lavori dell'impianto di Campo di Marte. Niente però è ancora detto, sono infatti 9 le città, oltre a Firenze, candidate dalla FIGC: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona. Di queste ne rimarranno solo 5 e già sicure del posto sono Milano, Torino e Roma. Altre 5 spetteranno alla Turchia.

La UEFA ha richiesto almeno 4 stadi a nazione di capienza almeno pari a 40mila posti e il Franchi, che dovrebbe essere completato per il 2032, a pieno regime rientrerebbe nella categoria. Da vedere poi gli altri paletti, ovvero mobilità e sicurezza. Firenze nel 2032 dovrebbe essere dotata della linea tramviaria, completata, Libertà-Rovezzano che passerà da Campo di Marte, e del maxi parcheggio scambiatore vicino alla ferrovia.