FORMAZIONE, All-in su FR7: due dubbi per Iachini

Si parla in maniera approfondita di formazione sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come sottolinea il quotidiano, Beppe Iachini ha ancora due allenamenti davanti a sé per sciogliere gli unici due dubbi di formazione in vista della sfida di domenica contro il Bologna. Il primo è legato al consueto ballottaggio sulla fascia sinistra tra Biraghi ed Igor mentre l'altro - ben più importante - riguarda il centrocampo, con il rientro di Bonaventura dal 1' che pare scontato che potrebbe portare il tecnico ad escludere almeno dall'inizio Castrovilli. Quello che sembra certo in ogni caso è che la Viola, dopo la bella prova contro la Juventus, si "aggrappa" fisicamente a Ribery per provare ad ottenere tre punti decisivi per la lotta salvezza: la sua qualità sarà decisiva.