"Fiorentina, voglia di svolta", questo il titolo de La Repubblica in vista della Juventus

Per capire se la vittoria di giovedì sera contro il Panathinaikos sia stata la svolta della stagione dovremo attendere la sfida di questo pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18:00, contro una Juventus reduce dalla batosta (4-0) subita in casa contro l'Atalanta. Il successo, con annesso pass per i quarti di finale staccato, in Conference League ha ridato fiducia e morale alla formazione di Palladino che questa sera contro i bianconeri proverà a rilanciarsi anche in campionato. Per rimanere nel vivo della lotta per un piazzamento alle prossime coppe europee i gigliati dovranno riuscire a trovare una soluzione al problema della discontinuità di rendimento e di intensità all'interno della stessa gara. La Fiorentina ha praticamente giocato solo il secondo tempo a Napoli e solo il primo contro i greci. In un Franchi tutto esaurito in tempi di restauro (22mila spettatori) i viola sfideranno i due grandi ex Vlahovic e Nico Gonzalez, per i quali l'accoglienza non sarà delle migliori. Dall'altra parte invece Kean e Fagioli proveranno a fare i protagonisti contro la Juventus.

Venendo alla formazione, Palladino, che Colpani a parte ha tutta la rosa a disposizione, dovrebbe continuare con il 3-5-2. Secondo quanto riportato da La Repubblica (Firenze) non ci saranno molti cambiamenti rispetto alla sfida di Conference League. In difesa ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea, mentre in mediana, nonostante i recuperi di Adli e Folorunsho, dovrebbero agire ancora Cataldi, Fagioli e Mandragora. Sugli esterni nessun dubbio, con Dodo a destra e Gosens a sinistra mentre in attacco la coppia è quella formata da Gud a supporto di Kean.