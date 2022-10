FIORENTINA, Tanti acquisti ma sempre meno reti

Come riportato dal Corriere dello Sport attese disattese rende bene l’idea tra ciò che ci si aspettava dalla Fiorentina in fase realizzativa e quello che la Fiorentina ha viceversa prodotto in queste prime nove giornate di campionato e cinque partite di Conference League, soprattutto considerando che nel reparto offensivo era stato aggiunto Jovic a Cabral, che Gonzalez era annunciato come il valore aggiunto, anche nella prospettiva personale di guadagnarsi spazio e credibilità verso il Mondiale, che Sottil era chiamato alla definitiva affermazione personale, che Ikoné non poteva essere quello dei primi sei mesi in viola.

Per ora, e si va ai numeri, la Fiorentina ha segnato sette gol in Serie A (come Cremonese e Spezia) e peggio ha fatto soltanto la Sampdoria con cinque, chiudendo ben cinque di queste nove partite senza aver battuto il portiere avversario. In quei sette gol, poi, non c’è nemmeno una firma “doppia”, perché nessuno dei marcatori è stato in grado di ripetersi e in totale hanno prodotto nove punti e il tredicesimo posto in classifica. Un anno fa di questi tempi, i gol erano stati tredici, i punti quindici e insieme avevano dato il settimo posto.