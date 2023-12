FIORENTINA, Ora il cambio di marcia anche in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo aver conquistato il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della Conference League, la Fiorentina adesso deve tornare a concentrasi sul campionato. I viola devono riprendere il ritmo anche in Serie A viste le quattro sconfitte subite nelle ultime cinque giornate. Per farlo dovranno diventare anche nella massima competizione nazionale quella macchina da gol che sono diventati in Europa. In Conference infatti la Fiorentina è il terzo miglior attacco con 13 reti segnate, ed è la squadra che ha effettuato più tiri(98). In campionato invece nelle ultime cinque giornate sono stati solamente due i gol realizzati dai ragazzi di Italiano.

Contro la Salernitana per i viola sarà quindi un banco di prova importante per inserire la marcia giusta, quella europea. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.