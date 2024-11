FIORENTINA, L'Apoel un banco di prova per la Viola B

FirenzeViola.it

Il match di oggi contro l'Apoel Nicosia non è solo una partita chiave per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della nuova Conference League, i viola sono a punteggio pieno e, considerando che le prossime due sfide contro Pafos e LASK saranno al Franchi, vincere oggi sarebbe fondamentale per il passaggio del turno, ma è anche un test importante per la rosa di Raffaele Palladino. La Fiorentina a Cipro va a caccia dell'ottavo successo consecutivo con una formazione formato Conference League, ovvero composta per lo più da alternative ai cosiddetti titolari.

Se i viola supereranno anche questo ostacolo allora non ci saranno più dubbi sulla profondità, sulla statura e sulla compattezza dell'intero gruppo gigliato. La Fiorentina, chiunque scenda in campo, come ribadito in conferenza stampa da Palladino ci tiene ad andare avanti in Europa e a cercare di prendersi quello che le due finali di Praga e di Atene le hanno tolto. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.