Fiorentina, infortunio Dodo: il brasiliano potrebbe stare fuori 2-3 settimane

Prima l'anticipazione via social di Dodo, poi la conferma di Ferrari a SkySport e infine il report ufficiale della Fiorentina. Ieri Dodo si è operato, intervento perfettamente riuscito, di appendicite e salterà certamente le sfide contro Empoli e Real Betis in programma domani e giovedì 1 maggio. Il brasiliano, sempre attraverso i propri canali social, ha provato a rasserenare i tifosi ma i suoi tempi di recupero sono al momento difficili da stabilire con certezza, si parla 2-3 settimane. Per il momento non ci sono certezze, poi, una volta arrivati gli esiti degli esami, si potrà capire quanto dovrà stare fuori Dodo.

Intanto Palladino sta studiando le soluzioni per sopperire alla sua assenza e la più probabile porta all'adattamento sulla corsia destra di Folorunsho. Per quanto riguarda invece la sotituzione di Kean, che sarà indisponibile per motivi familiari anche per la gara contro l'Empoli, il tecnico campano si affiderà ancora a Gudmundsson e Beltra.