FIORENTINA, Da Kean a Pongracic: il punto sugli infortuni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla prossima sfida in programma per la Fiorentina, ovvero la trasferta di Lecce domenica 20 ottobre. Una sfida particolare per Palladino perché sarà la prima volta da quando siede sulla panchina gigliata che vedrà, a causa dell'espulsione contro il Milan, la formazione viola dalla tribuna. Il tecnico campano insieme al suo vice Citterio, che lo sostituirà sulla panchina Del Via del Mare, hanno studiato ha fondo vari video della formazione salentina per poi riproporli in sedute tattiche davanti al monitor ai suoi ragazzi.

A livello di formazione, se il modulo (4-2-3-1 in fase di possesso e 4-4-1-1 in fase di ripiegamento) non verrà toccato, qualche dubbio in più c'è su alcuni interpreti alle prese con vari acciacchi fisici. Tralasciando Mandragora, che tornerà ad allenarsi a novembre, Kayode ha già smaltito la febbre e sarà a disposizione, mentre non ci sono certezze per quanto riguarda Kean e Pongracic. L'italiano è a riposo per far passare la lombalgia che gli ha fatto saltare la chiamata di Spalletti, mentre per il croato siamo fermi alla notizia del risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra datata 21 settembre.