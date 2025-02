Fiorentina, con l'Inter in pochi ma buoni. Può tornare la difesa a tre?

Che Fiorentina vedremo nella prima delle due sfide contro l’Inter? Se lo chiede anche il Corriere dello Sport-Stadio, che in avvicinamento al match prova ad ipotizzare la formazione che scenderà in campo al Franchi. Scelte obbligate per Palladino che, dovendo fare a meno dei nuovi acquisti, proverà almeno a recuperare Cataldi, Colpani e Adli, alle prese con un infortunio ad una caviglia.

Se l’ex Monza non dovesse recuperare pronta la difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea e Gosens e Dodo a centrocampo con due tra Cataldi, Adli, Mandragora e Richardson. Davanti pochi dubbi sul tridente, che vedrà Gudmundsson, Beltran e Kean.