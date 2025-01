Fiorentina a un passo da Zaniolo. La Nazione: “Strette di mano arrivate tra martedì e mercoledì”

vedi letture

La Fiorentina è sempre più vicina a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta La Nazione, le strette di mano sono arrivate nella notte tra martedì e mercoledì: il calciatore ha già dato il suo benestare al trasferimento in viola. Informato anche il Galatasaray che non ha opposto resistenza. Daniele Pradè ha sempre avuto in testa l’idea Zaniolo, da quando immaginava in esatte una coppia con l’amico Kean. Da allora non l’ha mai mollato.

Il feeling tra l’attaccante massese e Gian Piero Gasperini non è mai sbocciato. Anzi. Diversi gli attriti - si legge - e poco spazio in campo. Ma Zaniolo ha dimostrato di essere vivo, di volersi sentire ancora un calciatore importante. Seppure a distanza, il direttore sportivo viola lo ha seguito, e quando si è materializzata la possibilità di ha riprovato.