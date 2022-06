FERRARA, Scrive: "Italiano, Delio Rossi è a Prato est"

Il giornalista Benedetto Ferrara nella sua consueta rubrica su La Nazione ritorna sul rinnovo di Italiano con il titolo "Occhio, Italiano... C’è già Delio Rossi all’uscita di Prato Est". Di seguito alcuni estratti: " C’è chi dice che Italiano abbia già firmato fino al 2025, c’è chi parla di rinvio di qualche giorno. C’è chi ha visto Delio Rossi al casello Prato est viaggiare in direzione Firenze con due guantoni da boxe sistemati sul sedile lato passeggero. L’unica certezza sta nel nuovo amore scoppiato tra la Fiorentina e l’agente Fali Ramadani, abilissimo nel rialzare la testa in casa viola grazie all’ingresso nella sua scuderia di Vincenzo Italiano".

Poi chiude su Kokorin: "Chiesta la conferma di Kokorin. Le parti sono vicinissime e in fondo la conferma di Kokorin non sembra così impossibile, nonostante un’offerta del Monza e una dell’Aglianese. La cena tra Barone Pradè e Ramadani l’ha pagata quest'ultimo: trecento euro scuciti, cinquecento di commissione incassati grazie a un accordo tra Fifa e confesercenti. Sarà un’estate bollente, anche grazie all’idea Suarez, perché il primo morso non si scorda mai".