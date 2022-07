FERRARA, No al caldo moderno. Il meglio è Kokogol

Benedetto Ferrara nel suo consueto commento su La Nazione propone un nuovo slogan: "No al caldo moderno", più che "no al calcio moderno". Fiorentina-Juventus si giocherà il 3 settembre alle 15: "un orario fantastico, per la partita che Firenze aspetta a gloria per misurarsi col potere. E, in questo caso, col proprio fisico. Poi vi dicono di non uscire nelle ore più calde, di preferire frutta e verdura al lesso rifatto con le cipolle e di bere acqua invece del vin brulè. Evitate comunque di andare al Franchi col piumino, a meno che non seguiate la dieta 5 kg in cinque ore".

"In Fiesole passeranno con gelati e creme solari", aggiunge Ferrara che conclude con Kokorin: "E, comunque, il più grande di tutti è lui e sempre lui: Kokogol. Una foto sulla moto d’acqua dietro a una bella ragazza e pollice alzato come per dire: tutto ok. Vacanze supplementari super meritate. Prima le città d’arte, poi il mare. E Kokogol è un ragazzo serio: per dire no al caldo moderno basta il mare a cui seguirà la panchina. Quella si che è coperta".