EUROPA, La situazione per la corsa al 6° posto

Da oggi la Serie A andrà in pausa per circa due settimane e la Gazzetta dello Sport ne approfitta per fare il punto sulla corsa all'Europa, concentrandosi sui posti a ridosso della zona Champions. Dopo aver scollinato ampiamente la metà del campionato, il lotto di individuate dalla rosea come pretendenti all'Europa ed alla Conference League vanno dalla Roma (sesta a 38 punti) al Torino (decimo a 32). In mezzo, a dire il vero a ridosso dei giallorossi, c'è la Fiorentina, che col pari di ieri e la successiva vittoria della squadra di Mourinho ad Empoli, si è vista scavalcata. Il sesto posto, aspettando di capire meglio l'evoluzione della Coppa Italia (la vincente accede di diritto all'Europa League) ad oggi vale la Conference League, un risultato che se per la Roma significherebbe una stagione sulla falsariga della deludente annata scorsa, per la Fiorentina sarebbe un traguardo importante, per certi versi insperato ad inizio stagione.

Nel lotto di pretendenti anche la Lazio, a pari punti con la Fiorentina ma, come l'altra capitolina, con una partita in più rispetto ai viola. La Gazzetta mette Roma e Fiorentina come favorite per il sesto e settimo posto, motivando la scelta con la possibilità che le due squadre hanno di contare su due centravanti che ultimamente stanno avendo un rendimento super come Tammy Abraham e Dusan Vlahovic. Dietro scalpitano il Verona di Tudor (a 33 punti, a -5 dalla Roma) ed il Torino di Juric (a 6 punti dal sesto posto dei giallorossi). Una bagarre, quella per l'Europa "minore", che potrebbe delinearsi nelle prossime settimane; in tal senso, il match del 6 febbraio tra Fiorentina e Lazio, potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due squadre.