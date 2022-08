EMP-ACF, Il turnover viola non ha funzionato

I giornali in edicola oggi bocciano il turnover di Vincenzo Italiano: tanti, troppi i nove cambi di formazione visti ieri ad Empoli rispetto al successo di giovedì scorso col Twente. Scelta, quella dell'ampia rotazione, dettata dall'imminente impegno, il ritorno appunto contro la squadra olandese. La trasferta del Castellani, scrive il Corriere Fiorentino, si è trasformata in un dazio da pagare per la Fiorentina, che ha stravolto la formazione perdendo completamente pericolosità offensiva: sei attaccanti utilizzati tra titolari e cambi e solo due tiri in porta per Italiano ed i suoi, che tornano da Empoli con tanti rimpianti. Niente di preoccupante scrive il Corriere, con una squadra che è ancora in costruzione e necessita di altri ritocchi sul mercato, ma contro il Twente servirà un'altra prova.

Intanto Italiano giustifica così le sue scelte: "Alleno giocatori di livello, chi si mette in mostra in settimana sa che avrà una chance. Abbiamo cambiato tanto, però di questo sono contento per la buona prova fatta".