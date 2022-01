DRAGO, In caso di panchina può chiedere la cessione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto sulla situazione attuale del portiere in casa viola. Domani nella trasferta di Cagliari per difendere la porta viola sembra essere in vantaggio Pietro Terracciano. Il polacco Dragowski, quindi, dopo la gara casalinga contro il Genoa sarebbe pronto a sedersi in panchina anche contro il Cagliari di mister Mazzarri. Un eventuale ulteriore inutilizzo del classe ‘97, scrive il quotidiano, potrebbe anche spingere il ragazzo a chiedere una cessione già a gennaio.