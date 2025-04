Domenica l'obiettivo è sfatare il tabù Empoli, un successo nel derby che manca da 3 anni

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul derby dell'Arno di domenica pomeriggio, fischio d'inizio alle 15:00, tra Fiorentina e Empoli. Un match fondamentale per entrambe le squadre visto che i viola vogliono continuare a rimanere attaccati al treno europeo, mentre gli azzurri sono a caccia di punti importanti in zona salvezza. L'Empoli, che non vince dal successo contro il Verona datato 8 dicembre 2024, è la peggior squadra dei top cinque campionati europei per rendimento nel 2025. Quando vede viola però si trasforma, come dimostrato anche in Coppa Italia lo scorso dicembre. I gigliati, reduci dal match sospeso contro l'Inter per il malore occorso a Bove, avevano voglia di dedicare il passaggio del turno al compagno ma l'Empoli recitò alla perfezione il ruolo di guastafeste staccando il pass per i quarti di finale ai calci di rigore.

Rimanendo a questa stagione, gli uomini di Palladino non riuscirono a passare nemmeno all'andata in campionato. Al Castellani finì 0-0 con poche occasioni da ambedue le parti. Allargando il raggio temporale, l'Empoli sta diventando una bestia nera per la Fiorentina. I viola non vincono contro gli azzurri dal 3 aprile 2022. In panchina c'era Vincenzo Italiano e a segnò andò Nico Gonzalez. Da quella partita in poi cinque pari (compreso quello al 90' in Coppa) e una sconfitta. Domenica l'occasione per sfatare il tabù e per dimostrare, dopo la vittoria di Cagliari, di aver imparato a fare bottino pieno anche contro le piccole.