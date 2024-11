DODO, Che numeri. A Palladino togliete tutto ma non lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Speciale focus dedicato alle prestazioni di Dodo a cura del Corriere dello Sport - Stadio. L'esterno destro è il cuore di questa Fiorentina e assieme a Kean e De Gea è considerato il terzo top-player della squadra.

"A Palladino potete togliere tutto, ma non la freccia platinata di Taubaté, 166 centimetri di esplosività messi a servizio della squadra", scrive il quotidiano che aggiunge i numeri di Dodo: 19 dribbling riusciti su 37 tentati, solo Oristanio e Leao e Beahyane hanno superato più volte l'uomo di lui. Ma nessuno di loro fa il difensore come il brasiliano. Poi c'è il numero 59, cioè l'insieme di dribbling riusciti, tiri e cross tentati in campionato dal brasiliano: in questa speciale classifica che accorpa le giocate offensive, guidata da Yamal (73), Dodo è decimo, subito sotto a Mbappe e ai migliori in Europa.