DJURIC, Il classe 1990 individuato come il vice Kean

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean è protagonista di un buon avvio di campionato, ma non può essere l'unica soluzione offensiva visto che la Fiorentina sarà impegnata anche in Conference League, oltre che al campionato. Per adesso, il sostituto in quel ruolo è Lucas Beltran che la Fiorentina ha voluto trattenere nonostante le richieste del Galatasaray.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante da alternare a Kean può essere Milan Djuric, in rete contro la Fiorentina nel precedente turno di campionato. La Fiorentina può riprovarci a gennaio e le cifre sono sicuramente alla portata dei viola visto che il classe 1990 guadagna un milione di euro a stagione e la richiesta del Monza non sarebbe superiore ai 2 milioni.