DIFESA, Da Nikolau a Vasquez: tutti i nomi seguiti

Il Tirreno in edicola questa mattina dedica uno spazio alla situazione della difesa della Fiorentina. Igor è già stato accostato ad alcune big, Juventus compresa, ma il tempo per discutere del rinnovo, vista la scadenza nel 2024 non manca e il brasiliano, a meno di ribaltoni, rimarrà a Firenze. Qualcosa deve comunque cambiare, ma dipendesse da Italiano non separerebbe la coppia difensiva formata dall'ex SPAL e da Milenkovic.

Intanto, tra i possibili nomi per la nuova difesa c'è quello di Robin Le Normand, centrale della Real Sociedad da tempo sul taccuino viola, come quello di Johan Vasquez, quest'anno al Genoa. Un altro elemento seguito è Dimitris Nikolau dello Spezia, che ha una valutazione di 4-5 milioni di euro e sul quale si è mosso anche il Torino. Resistono le candidature di Marcos Senesi e Geertruida del Feyenoord, così come quelle di Diogo Dalot del Manchester United, di Raoul Bellanova di proprietà del Bordeaux, ma in prestito al Cagliari e quella di Fabiano Parisi dell'Empoli. Discorso analogo per Gollini, Cragno e Vicario.