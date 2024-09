DIFESA, Con quattro dietro il reparto è in abbondanza

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina in edicola analizza i cambiamenti nell'assetto difensivo proposti nel secondo tempo del match contro la Lazio da Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha varato una nuova linea arretrata con quattro difensori e un modulo che in fase difensiva diventava un 4-4-2. Dodo a destra, Ranieri (subentrato a Quarta) e Comuzzo (uno dei migliori, nonostante la sbavatura sul gol di Gila) in mezzo e Gosens a sinistra.Niente braccetti e una linea a quattro classica come ai tempi di Vincenzo Italiano. Ecco che, se continuerà su questa strada, subito si apriranno dei quesiti per Palladino. A partire di chi far giocare centrale tra Ranieri, Comuzzo, Quarta, Pongracic e Matias Moreno, ancora in attesa di debuttare. Cinque uomini per due slot, sei se aggiungiamo Nicolas Valentini, pronto ad aggregarsi al gruppo da gennaio. Un pacchetto arretrato che, se con la difesa a tre sembrava corto, adesso sembra quasi abbondante.

Se al momento sembra difficile togliere dal campo un Comuzzo così in forma, è anche vero che la coppia di partenza titolare dovrebbe essere composta da un difensore fisico come Pongracic e uno più di impostazione come Martinez Quarta. Il croato però contro la Lazio era fuori per guaio muscolare e Quarta, uscito anzitempo contro i capitolini, non sta convincendo. Ecco allora che al Castellani domenica Palladino potrebbe riproporre la coppia Comuzzo Ranieri. Se può dare più copertura ed esaltare alcuni interpreti della coppia centrale, su tutti Pongracic, la difesa a quattro sacrifica uno dei nuovi acquisti gigliati, ovvero Robin Gosens. Il tedesco è da sempre abituato a fare l'esterno a tutta fascia e la posizione di terzino sicuramente lo limiterà in fase di spinta. A Palladino capire se il gioco, viste le prime uscite stagionali dell'ex Atalanta, vale la candela.