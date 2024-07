DEPAY, Concorrenza della Roma sui viola. E il Milan...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene proposto questa mattina un focus dedicato a Memphys Depay, giocatore ormai ex Atletico Madrid rimasto svincolato ma attualmente impegnato con l'Olanda agli Europei. Come spiega il giornale, svincolatosi la settimana scorsa dall’Atletico di Simeone, Depay è diventato uomo mercato. Costa solo il prezzo dell’ingaggio. L’ultimo percepito in Spagna era di circa 4,4 milioni di euro netti all’anno.

Nessuna commissione all’agente. Perché Memphis è procuratore di se stesso tramite l’agenzia “Team Depay” che s’appoggia alla “Cresta Firm” ed è imbottita di avvocati specialisti in diritto calcistico internazionale. Attualmente i club interessati alle sue prestazioni sono il West Ham in Premier League (piace al nuovo allenatore Julen Lopetegui) e il tandem Roma-Fiorentina (Milan alla finestra) in Serie A.