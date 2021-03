DE SISTI, Rispetto per Cesare. Ho tanto viola nel cuore

Giancarlo De Sisti è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Ecco cosa ha detto in merito alla questione Prandelli e al proprio legame con Firenze:«Ho letto di Cesare Prandelli e la notizia mi ha molto colpito: è un grande professionista e un uomo equilibrato. Non so quali siano state le ragioni, ma questa è una decisione dell’uomo, oltre che del professionista. E di fronte a certe cose ci vuole solo rispetto. Per Prandelli e per Iachini che torna a lavorare dopo un esonero. Spero che tutto questo possa servire alla Fiorentina a cui resto legatissimo». Poi sul suo passato: «non ho rimpianti, vado a testa alta. Amo Roma e Firenze. Del resto, lo sanno tutti, il mio cuore, è di tre colori. Come dicono i tifosi della Roma: ho una anomalia al cuore, metà è rosso e metà è giallo. Io sono un caso unico: nel mio c’è anche tanto viola».