DE ROON, Non immagino una Dea senza Europa

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta in lotta con la Fiorentina per un posto in Europa, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del rendimento della squadra in questa stagione: "Non voglio immaginare una Dea senza Europa, sarebbe troppo un peccato. Cosa ci ha frenato di più? Noi stessi, rispetto al passato abbiamo mostrato meno lucidità, meno qualità e abbiamo segnato molto meno". Poi sulla partita di domani in casa contro l'Empoli: "Un pochino mi preoccupa giocare al Gewiss ma non dobbiamo pensarci, Anzi, dopo tante partite non vinte, arriverà la svolta".