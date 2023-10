DE LAURENTIIS, Dopo la Fiorentina letto di tutto. Supercoppa...

FirenzeViola.it

Sulle colonne dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata pubblicata l'intervista concessa alla stampa presente da Aurelio De Laurentiis, il quale ha ribadito la sua posizione per quanto riguarda la finale di Supercoppa Italiana che verrà giocata in Arabia e che avrà come protagonista anche la Fiorentina. Questo un breve estratto dell’intervista nelle pagine della rosea: “Ho fatto presente una cosa, mettiamo da parte questa stagione, se c’è da andare, andiamo. C’è il Medio Oriente che scoppia? Allora decidiamo per tempo, non arriviamo all’ultimo, prendiamo una decisione tempestiva. Poi ho detto, con l’implementazione delle partite Uefa e il Mondiale per club, con tutte le partite delle Nazionali, quando si giocherebbe la Supercoppa? Si è fatta diventare questa coppa un quartetto. Ci sarà spazio solo per tre partite, che senso ha. Si fa di tutto per rendere complicato il campionato nazionale che accompagna 27 milioni di tifosi”.

Aggiungendo poi sul momento delicato del Napoli: “È una mia colpa non essere stato sufficientemente vicino alla squadra a inizio stagione, avevo altre incombenze. Però dopo la sconfitta contro la Fiorentina ho letto di tutto… Se c'è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità”.