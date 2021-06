DAINELLI, Ottimismo sul nuovo impiego nell'U15

La giornata di ieri, è stata l’occasione anche per parlare di futuro con Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica della Fiorentina. Per lui si apriranno le porte dello spogliatoio: ha incontrato il ds Pradè, raccontandogli della voglia di misurarsi come allenatore. Ci rifletterà ancora un po’ su, ma alla fine dovrebbe essere lui il nuovo tecnico degli Under 15 Nazionali, il cui campionato riprenderà domani dopo lo stop per il Covid, con la sfida contro la Spal a Ferrara (in panchina al momento c’è Marco Capparella e i viola sono secondi, dietro al Crotone avanti di un punto). La dirigenza viola, a dire il vero, aveva già immaginato una soluzione analoga: le strade si sono ancora una volta incrociate. Manca la fumata bianca definitiva, ma la sensazione è che arriverà a breve. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.