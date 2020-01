COR.SPORT, A Napoli solo una grande Viola. E poi...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene elogiata questa mattina la ritrovata verve della Fiorentina che grazie alla cura Iachini ha inanellato tre risultati utili consecutivi e adesso si appresta ad affrontare una nuova battaglia, quella più dura di tutte. La gara del San Paolo contro il Napoli però, spiega il quotidiano, rivestirà un sapore particolare visto che in caso di un risultato positivo permetterebbe ai viola di tirarsi definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere e garantirebbe alla Fiorentina la possibilità di affrontare la seconda parte di stagione in modo del tutto sereno. Servirà però una grande Viola, scrive il giornale, una squadra battagliera fino in fondo proprio come il suo allenatore.