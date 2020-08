CORR.SPORT-STADIO, Tre colpi per la Viola

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi titola in prima pagina: "Tre colpi per la Viola". E parla dei tre innesti che la Fiorentina sta preparando: uno a centrocampo, dove Roca, Linetty e Nainggolan sono nomi da tenere d'occhio, uno a sinistra, e gli interessi in questo momento sono tutti per Sema, e uno in attacco. È lì che la società viola prevede l'investimento maggiore, con Piatek che per ora è il sogno. Sullo sfondo resta Borja Mayoral.