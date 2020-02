CORR.SPORT-STADIO, Cuore viola: rimonta in 10

La Fiorentina nonostante l'uomo in meno riesce a riacciuffare il Milan al Franchi e il Corriere dello Sport - Stadio titola in prima pagina: "Cuore viola". Per onorare la memoria di Nils Liedholm, la squadra di Iachini dimostra ancora una volta che in 10, forse, si gioca meglio davvero. Rebic segna il sesto gol nelle ultime sei gare ma Pulgar pareggia con un rigore molto discusso. La Fiorentina imposta la partita senza grande coraggio e sceglie di difendere bassa concedendo il possesso palla ai rossoneri (al 63,7% al termine del primo tempo) ma non concede particolari occasioni se non il gol annullato ad Ibrahimovic. Gli ex avvelenati alla fine decidono la partita, perché Cutrone entrato da pochi minuti guadagna il fallo che permette alla Fiorentina di guadagnare un punto prezioso.