CORRIERE SERA, Disastro Juve e CR7 fantasma

Anche il Corriere della Sera, quotidiano generalista a tiratura nazionale, si sofferma sulla partita di ieri tra Fiorentina e Juventus. In particolare, nel mirino c'è l'ennesima prestazione insufficiente degli ultimi tempi di Cristiano Ronaldo, che continua ad apparire come un fantasma: nessuna traccia di lui anche nel pomeriggio del Franchi. Alla terza partita di fila senza gol, la cosa sembra non toccarlo nemmeno troppo. Per il resto, Pirlo sembra avere idee ma la Champions adesso è in pericolo. E il primo tempo di Firenze viene definito senza troppi giri di parole "un disastro".