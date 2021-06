CORRIERE FIORENTINO, Non sarà Italiano?

Se non è un giallo, poco ci manca. Di certo, quello della ricerca del nuovo allenatore, è un (complicatissimo) ginepraio dal quale, la Fiorentina, non riesce a venir fuori. E pensare che soltanto 20 giorni fa i viola sembravano aver chiuso gioco, partita e incontro. Poi, il caos. La rottura con Gattuso e, oggi, la dura ricerca del suo sostituto. Con un nome che, fin da subito, era parso (nettamente) in vantaggio su tutti gli altri: Vincenzo Italiano. È (era?) lui l’uomo che, Daniele Pradè e Joe Barone, avevano individuato come tecnico ideale per provare a ripartire. Per questo, ancor prima che la separazione con l’ex mister del Napoli fosse ufficiale, si erano messi al lavoro per portarlo a Firenze. Missione semplice, in apparenza. Evidentemente però, non si erano fatto i conti con lo Spezia e con una proprietà (americana) per niente pronta a stendere il tappetino davanti alle esigenze della Fiorentina. E siamo quindi alla cronaca delle ultime ore. A una (delicatissima) opera di diplomazia che però, al momento, non ha prodotto risultati. Anzi. La giornata di ieri infatti, da questo punto di vista, ha fatto registrare una decisa frenata rispetto ai passi avanti di inizio settimana. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.