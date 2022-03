CORRIERE FIORENTINO, Niente paure né problemi

Il Corriere Fiorentino dedica un editoriale, a firma di Sandro Picchi, intitolato “La strada per ogni traguardo”. Se Torreira è il giocatore più basso in campo, ieri è stato il più alto come rendimento in una partita che, per quanto indirizzata dagli episodi, la Fiorentina meritava di vincere. Anche quando era sotto la massima pressione, non si sono ravvisati sbandamenti o paure. Sul gioco la situazione è abbastanza confortante, i cambi funzionano abbastanza per affrontare l’inferiorità numerica del Bologna. Una delle maggiori capacità di questa squadra, scrive in conclusione l’autore, è la capacità di non accusare i problemi e una gestione del presente come se passato e futuro, ovvero classifica, non ci fossero. Se più che mancanza di ambizione fosse un modo per nasconderla?