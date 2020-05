CORRIERE FIORENTINO, Lavorare con lentezza

"Chi va piano, va sano e va lontano", tiene a ricordare il Corriere Fiorentino. Il protocollo infatti parla chiaro: il calcio si può rimettere in moto ma i giri, ancora per un po', andranno tenuti al minimo. Fino a quando non arriveranno i risultati di test sierologici e tamponi, infatti, nessuno potrà affaticarsi più di tanto, poiché potrebbero esserci giocatori positivi al Coronavirus seppur asintomatici. Quindi venerdì si ripartirà solo da una specie di riattivazione muscolare o poco più. Nei giorni successivi potenziamento aerobico e rafforzamento muscolare. Se la stagione venisse annullata, gli allenamenti in casa viola continuerebbero al fine di mandare i giocatori in vacanza con un minimo di base nelle gambe in vista del ritiro estivo. In questi primi giorni, infine, si escluderanno anche lavori sulla velocità che eventualmente verranno introdotti se arrivasse l’ok per tornare a giocare. Del pallone, almeno fino al 18 maggio, nemmeno l'ombra.