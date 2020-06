CORRIERE FIORENTINO, Capitani con la valigia

Il Corriere Fiorentino evidenzia questa mattina un aspetto interessante, ossia il fatto che i tre "uomini con la fascia" di Beppe Iachini siano tutti in partenza. German Pezzella, Milan Badelj e Federico Chiesa, in ordine di gerarchia. C'erano tutti quando Davide Astori lasciò tragicamente in eredità la fascia da capitano, soprattutto i primi due fecero un po' da fratelli maggiori a un gruppo molto giovane. Nonostante l'attaccamento di Badelj alla maglia, il campo ha palesato un dualismo con Pulgar poco producente, così come Pezzella quest'anno è parso non più all'altezza. Per il croato c'è la Lokomotiv Mosca, per l'argentino Valencia, Napoli e Roma. Su Chiesa, del cui futuro si parla da mesi, non c'è nulla da aggiungere.