CORR.FIORENTINO, Le idee per la nuova maglia

Come sempre accade in questi casi, il nuovo sponsor tecnico è destinato a portare nuove idee per la divisa della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che spiega quelli che sono i progetti di Robe di Kappa, pronto a sostituire Le Coq Sportif al termine della stagione come sponsor tecnico. Le linee pulite ed un po' vintage della maglia viola potrebbero essere confermate da RdK, che interverrà soprattutto sulla terza maglia. L'idea è quella di mettere una croce bianca su sfondo rosso, in onore del vessillo della Repubblica di Firenze degli inizi del XII Secolo. In pratica una versione rinnovata e diversamente colorata della maglia già sfoggiata dal Parma in questa stagione, oltre che dal Genoa in qualche trasferta: entrambe squadre vestite da Robe di Kappa. Dovrebbero sparire i colori del calcio storico, mentre la prima e seconda maglia dovrebbero restare semplici.

LEGGI ANCHE: