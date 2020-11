CORR.SPORT-STADIO, Prandelli deve scegliere

Prandelli adesso dovrà scegliere: Vlahovic o Cutrone, chi giocherà in attacco? Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto, sottolineando come Kouame ormai meriti un ragionamento diverso: è considerato dal nuovo tecnico una seconda punta o un attaccante esterno. La prima missione di Prandelli comunque sarà trovare il nuovo bomber della squadra, con il giovane serbo e l'italiano a darsi battaglia per un posto da titolare. Vlahovic deve ancora allenarsi per la prima volta con Prandelli, Cutrone invece ha lavorato tutta la settimana: ma il posto da titolare contro il Benevento ancora non è stato deciso.