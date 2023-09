CORR.SPORT-STADIO, Nzola e i suoi "primi" gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di M'Bala Nzola e degli inizi di stagione in carriera. Perché di solito ha impiegato sempre molto poco a segnare il primo gol stagionale: dalla Virtus Francavilla allo Spezia, non è mai andato oltre la sesta giornata per la prima marcatura, accaduto con la maglia del Trapani e Italiano in panchina.

Che Firenze, tuttavia, abbia poco a che vedere con le piazza con cui Nzola ha dovuto fino ad oggi fare i conti - specie per il tasso di critica - se n’è accordo subito anche l’attaccante. Che proprio in virtù dell’obiettivo (prioritario) di ritrovare la forma migliore e di affinare l’intesa con i suoi nuovi compagni ha chiesto nelle scorse settimane al ct dell’Angola Gonçalves di poter rinunciare agli impegni con la propria Nazionale.