CORR.SPORT-STADIO, Il rischio di vivacchiare

Il Corriere dello Sport - Stadio affida il commento su quanto dichiarato ieri da Rocco Commisso alla penna di Alberto Polverosi, che scrive: "Vorremmo riflettere sui tre punti di Commisso. Il primo: non è un fallimento se non arriviamo in Europa. Vero, lo sarebbe se una squadra come la Fiorentina finisse nella lotta salvezza. Ma se non è un fallimento, è un "vivacchiare", termine diffuso nella parte finale della gestione-Della Valle. Vivacchiare accanto a formazioni prive di antiche ambizioni come Bologna e Torino. Vivacchiare è triste, è un modo anonimo di far parte del campionato. A Firenze stanno vivacchiando da anni". Gli altri due punti sottolineati da Polverosi sono poi quel "non vi aspettate che si spendano soldi perché il sistema è cambiato" e "Inter, Juve, Milan e Roma hanno debiti, noi no": entrambe dichiarazioni vere, ma che rischiano di portare ancora di più la Fiorentina a vivacchiare.