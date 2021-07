CORR.SPORT-STADIO, Gonzalez scalda Firenze

"Gonzalez scalda Firenze", titola in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio. In attesa di vestire la maglia viola, l'esterno fa le prove con l'Argentina, dove il CT Scaloni anche l'altra notte lo ha preferito a Di Maria contro l'Ecuador. Dal suo scatto in profondità è nato il primo gol dell'albiceleste e grazie alla bella prestazione è stato messo in evidenza ovunque in Sudamerica. Il soprannome "turbo" che gli hanno affibbiato ai tempi dell'Argentinos Juniors, se l'è cucito addosso: ha una grande duttilità tattica che gli permette di muoversi dappertutto in attacco. Sarà fondamentale nello scacchiere di Vincenzo Italiano.