CORR.SPORT-STADIO, C'è voglia di volare

"Voglia di volare", titola in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola. Lo stesso Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha spinto la Fiorentina a guardare avanti verso le zone di classifica che contano, tanto più che contro il Sassuolo la squadra viola giocherà in casa. Al Franchi, la Fiorentina ha messo insieme sette successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia: c'è da difendere il "fortino viola".